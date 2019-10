'Ik ben eerlijk tot in de kist. Behalve tijdens interviews'

Neil Hannon is op me aan het wachten in het station van King’s Cross in Londen, pal boven perron 9¾, van waaruit de mythische Hogwarts Express naar de tovenaarsschool van Harry Potter vertrekt. Op z’n tweed jasje zit ondersteboven een badge waarop in piepkleine lettertjes staat: ‘Post modernist’. ‘Ik vond die badge íéts te pretentieus en om ze te relativeren heb ik ze ondersteboven aangebracht, al besef ik nu dat dat zo mogelijk nog pretentieuzer overkomt,’ lacht hij. Dit is mijn zevende ontmoeting met Hannon en ik weet onderhand zeker dat hij geen enkele zin kan uitspreken zonder minstens één zelfrelativerend grapje.

HUMO Tijdens de aftrap van je nieuwe wereldtournee in Pryzm, een discotheek in Kingston upon Thames, grapte je sarcastisch: ‘Jullie blijven toch allemaal voor de foam party, hoop ik?’