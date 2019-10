'Het is absurd om niet in buitenaards leven te geloven'

HUMO ‘War of the Worlds’ is pure sciencefiction, een genre dat ver weg ligt van wat je tot nu toe hebt gedaan.

Gilles Coulier «Sciencefiction is inderdaad niet mijn dada, maar da’s geen probleem: de reeks draait niet rond aliens, wel om de levens van gewone mensen en hoe zij omgaan met een buitenaardse invasie. Een moeder die haar kinderen ten koste van alles probeert te beschermen, een man die met zijn ex op zoek gaat naar hun zoon, een vrouw met psychologische problemen, een vluchteling die wel al meer shit heeft meegemaakt in zijn leven... Het boek van H.G. Wells uit 1897 was zijn tijd ver vooruit. Zijn verhaal over een wereld in verval, terreur en mensen op de vlucht blijft anno 2019 bijzonder relevant.»

HUMO Ongelukkig toeval: bijna op hetzelfde moment begint de BBC met een driedelige serie die óók ‘War of the Worlds’ heet.