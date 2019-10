'Vroeger zong ik alleen over onnozelheden, maar brexit heeft me boos gemaakt'

Harrison groeide op met muziek – zijn opa stond nog op het podium bij T. Rex – maar is nog het meest van al een muzikant van nú, die zich ook graag kwaad maakt over dat nu. ‘Het is toch niet omdat je een penis hebt, dat je geen jurk mag dragen?’

De backstage van Werchter. Yungblud heeft het zwarte jurkje nog aan waarmee hij daarnet alle uithoeken van het hoofdpodium heeft verkend, als ik hem, bezweet en met uitgelopen eyeliner (hij, niet ik), te spreken krijg. Hij geeft me een compliment over mijn jurk, ik geef er één terug over de zijne.