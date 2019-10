(Verschenen in Humo 3504 op 6 november 2007)

Het is tien uur ’s morgens en er valt lichte sneeuw. Drie uur eerder ben ik in Praag vertrokken in het gezelschap van tolk Lenka Hofmanová en fotograaf Stephan Peleman. We rijden door het beboste, heuvelachtige Zuid-Moravië. Het is een streek met weinig industrie en de werkloosheid neemt gestaag toe, maar de inwoners landbouwers met een flegmatieke aard, die een zacht en loom dialect spreken staan bekend als gastvrij en vriendelijk. In het plaatsje Trebíc houden we halt bij het ziekenhuis waar op 9 december 2006 de meisjes Nikola en Veronika werden geboren. De kraamkliniek op de derde verdieping oogt niet bepaald gezellig: kapotte lichtbuizen bengelen aan het plafond, de muren kunnen wel een lik verf gebruiken. Ik kijk om de hoek van de zaal waar Jaroslava Trojanová en Jaroslava Cermáková, allebei 25, een jaartje geleden een kwartier na elkaar van een dochter bevielen.

‘Dit is een staatskliniek,’ vertelt Lenka, ‘en die zijn in de eerste plaats goedkoop. Je kunt hier gratis bevallen, maar de verzorging is niet denderend. Zwangere vrouwen die geld hebben, reserveren een bed in een privékliniek: ’t is duurder, maar je wordt er beter geholpen. De moeders van Nikola en Veronika komen uit een bescheiden milieu en konden zich die luxe niet veroorloven. De vriend van Jaroslava Trojanová is een werkloze vrachtwagenchauffeur, de man van Jaroslava Cermáková een filiaalhouder met een vrij laag inkomen.