(Verschenen in Humo 3266 op 8 april 2003)

Brussels zakenman, stamgast op chique partouzes, oude bekende in politieke kringen, bon-vivant, voorzitter van een vrolijke club bierdrinkers, oplichter... Zo leert het grote publiek Michel Nihoul in augustus '96 kennen.

In Brusselse gerechtskringen is de man al veel langer bekend. Sinds de jaren '70 stapelt hij de ene veroordeling na de andere op wegens frauduleuze faillissementen en het uitgeven van ongedekte cheques. In 1989 wordt hij aangehouden omdat hij enkele miljoenen van de liefdadigheidsvereniging SOS Sahel in zijn eigen zakken heeft laten verdwijnen.