Deze vrachtwagenchauffeur vervoerde 19 jaar geleden 58 dode Chinezen: 'Ik dacht: waarom schreeuwt die douanier naar een lading tomaten?'

(Verschenen in Humo 3161 op 10 april 2001)

Op 18 juni 2000 komt een Nederlandse vrachtwagen met een lading tomaten binnen in de haven van Dover. Bij een controle doet de douane een gruwelijke ontdekking: tussen de kratten liggen 58 dode Chinezen. Slechts twee hebben de reis overleefd.

'Toen we het schip opreden, was iedereen nog in leven, voor zover we wisten. Twee of drie uur later raakten de mensen in paniek. Er was geen lucht.' Muisstil is het in de rechtszaal als één van de twee overlevenden van het Dover-drama getuigt. 'We bonkten met onze schoenen tegen de wanden van de container en probeerden bij de deuren te geraken. Er was gegil en geschreeuw, we riepen om hulp. Maar die kwam niet.' Uiteindelijk stierven in de vrachtwagen van de Nederlandse chauffeur Perry Wacker 58 Chinezen. Het proces over één van de afschuwelijkste gevallen van mensensmokkel van de jongste jaren loopt deze week af in het Engelse Maidstone.