‘Weerloosheid brengt je op prachtige plaatsen,’ zegt Astrid Stockman (32). Ze ként de kracht van ontroering, ze wéét dat schoonheid altijd brutale euforie als passagier heeft. Wanneer ze vertelt over wat haar raakt, schuift er een dun vlies over haar ogen: het mooie, aarzelende begin van tranen. De sopraan – Stockman zingt opera’s en maakt muziektheater in binnen- en buitenland – wervelt dezer dagen door ‘De slimste mens ter wereld’. Want wervelen, daar is ze goed in.