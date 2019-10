'Mijn vader werd partijlid op 12 april 1961, de dag dat Joeri Gagarin de eerste mens in de ruimte was: de enige plek waar het communisme heeft gezegevierd'

Kowalczuk (52) is een ossi, geboren in Friedrichshagen bij de Müggelsee, destijds Oost-Berlijn. Dat hij historicus kon worden, heeft hij aan de eenmaking te danken, want het DDR-regime had hem naar de rand van de samenleving gedreven. Terwijl zijn toekomst zo stralend rood had geleken toen hij op zijn 12de zijn ouders verblijdde met de aankondiging: ‘Ik wil officier in de Nationale Volksarmee worden!’

ILKO-SASCHA Kowalczuk «Dat ik officier wilde worden, lag aan mijn opvoeding. Altijd en overal werd je op je communistische plichten gewezen: via de kranten, radio, tv, maar evengoed op school. Permanente roodlichtbestraling noemden we dat. In welke school je ook zat, elke maandag kwam een partijleraar langs in de klas, er was geen ontsnappen aan. En in mijn geval was er ook mijn vader die ik wilde plezieren: hij was een overtuigde communist. Hij werd partijlid op 12 april 1961, de dag dat Joeri Gagarin de eerste mens in de ruimte was. Dat is uiteindelijk de enige plek waar het communisme heeft gezegevierd (lacht).»