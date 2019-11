Milieuvriendelijke spiritualiteit: de 3 beste heilige plekken van België!

Goed nieuws voor wie op een milieuvriendelijke manier spiritualiteit zoekt: je hoeft daarvoor helemaal niet op een vliegtuig te springen richting Machu Picchu of de heilige berg Sinaï, of jezelf de pleuris te fietsen richting Compostella.

Nee, ook in eigen land zijn er te gekke heilige plekken te ontdekken. De lijst is lang, en om te vermijden dat deze Humo een heiligeplekkenspecial zou worden, beperken we ons tot de top drie.

1. Zelzate, Gezalfde Gemeente

Als je rechte lijnen trekt tussen het Christusbeeld in Rio, de heilige berg Fuji en het centrum van Zelzate, dan is het resultaat een perfecte driehoek. In 1959 kwam de Zelzaatse apotheker R. Vanneste tot dat even onweerlegbare als verbluffende inzicht, en hij schreef er een boek over, met de poëtische titel ‘Zelzate, gezalfde gemeente’.

Vanneste meende dat het geen toeval is dat in de 19de eeuw een kanaal werd gegraven van Gent naar Terneuzen, en dat Zelzate precies in het midden van die waterweg ligt. Hij zag daarin de Goddelijke Voorzienigheid aan het werk, want: ‘Ooit zal de Heer Jezus nederdalen, en hij zal iedereen gebieden op het water te lopen. De zuiveren van hart zullen naar believen naar Gent of Terneuzen kunnen wandelen, alwaar hun een broodmaaltijd met een rijke keuze aan beleg wordt aangeboden, alsmede koffiekoeken. Koffie en thee zijn gratis, voor andere dranken worden democratische prijzen aangerekend. De Zelzaatse Zondaars evenwel zullen onmiddellijk verzuipen, en eventuele Zondige Zelzaatse Zwemmers zullen binnen de drie minuten na de tewaterlating hun ledematen verliezen, zodat ook die Verdorvenen dra de bodem van het kanaal zullen leren kennen. Wie meent met zwembandjes of een duik-uitrusting aan Gods toorn te kunnen ontsnappen, zal aan flarden worden gebeten door Satan, die te dier gelegenheid de gedaante van een reusachtige zeemeeuw (vleugelspanwijdte negen meter) zal aannemen.’

2. Frituur Number One, Antwerpen

In de zomer van 2007 kreeg de Limburgse yogalerares Sindrinata een schok van herkenning toen ze bij een bezoek aan Antwerpen de plaatselijk erg populaire frituur Number One bezocht. Het was niet de (overigens voortreffelijke) frietkwaliteit die haar trof, maar de naam van de instelling. Het gemiddelde Vlaamse frietkot moet het stellen met Het Pleintje, Bij Guyke en Marleen of desnoods Het Frietpaleis. Sindrinata, die de vorige nacht met driemaal drie verdieping brengende stenen onder haar hoofdkussen had geslapen, begreep meteen de betekenis van die uitzonderlijk naam: hij verwijst naar het Ene, het Goddelijke, naar het Kosmische Beginsel, naar de oorsprong van het Al.

Bij haar terugkeer in Limburg plaatste zij volgend bericht op Facebook: ‘Op de deur naar het Eeuwige Nu hangt een bordje met de simpele mededeling: ‘OPEN’.’ Sindsdien organiseert Sindrinata elke maand een busreis naar de Schelde-stad, waar volgelingen die al minstens drie cursussen achter de rug hebben samen met haar het eethuis mogen betreden. De anderen wachten buiten, in meditatieve aanschouwing van de sobere gevel, en in de blijde hoop dat zij na voldoende studie en meditatie ooit het Pand zullen mogen betreden.

Sindrinata wijst erop dat je haar ook kunt boeken voor het ritueel reinigen van bedrijfsgebouwen en teambuilding op basis van de Rig-Veda. Alle info staat op haar website.

3. Om het even welke rotonde

Drie nachten bij vollemaan naakt dansen op een rotonde volstaat volgens de Ninoofse messias Maes om elke psychische stoornis blijvend te genezen. ‘Rotondes zijn immers,’ zo schrijft hij, ‘de ogen waarmee Moeder Aarde naar de sterren kijkt, op zoek naar troost en genezing.’ Dat dansen dient naakt te gebeuren en na het nuttigen van zeven bekers helende drank (45 ml gin, 15 ml prosecco, 15 ml zoete aardappelsap, 15 ml Cointreau).

Messias Maes juicht toe dat er steeds meer rotondes worden aangelegd, want ‘aldus zal onze aarde ooit volledig uit rotondes bestaan, en aldus het evenbeeld worden van de maan, haar kraterrijke satelliet’. Zo komt een kosmische harmonie tot stand waardoor tussen die rotondes overvloedig voedzame gewassen zullen groeien. En ook vleeswaren, in de vorm van struiken waarvan de blaadjes bijvoorbeeld uit parmaham bestaan. Wie van die vleeswaren proeft, en zich houdt aan het heilige voorschrift – driemaal daags zeven bekers helende drank – zal het Eeuwige Leven te beurt vallen.

Messias Maes verzoekt dringend alle kunstwerken op de reeds bestaande rotondes te verwijderen, omdat men zich daar bij het dansen lelijk aan kan kwetsen, met name na het nuttigen van de helende bekers.