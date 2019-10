Ochtend-dj's Inge De Vogelaere en Kawtar Ehlalouch: 'Soms denk ik: dit is het voorlopige hoogtepunt van mijn leven'

Gerommel in de ether, geroffel op de deur van de radiostudio, waar een nieuwe generatie stemmen aanklopt. Sinds kort krijgt Peter Van de Veire in de vroege uurtjes assistentie van sidekick Kawtar Ehlalouch, die het vertrek van Julie Van den Steen moet doen vergeten. Bij Wim Oosterlinck en Sam De Bruyn op Qmusic wordt de door Heidi Van Tielen nagelaten stilte in hun ochtendshow meer dan opgevuld door Inge De Vogelaere. ‘Af en toe heeft Peter het nog over ‘de BRT’ en moet ik hem eraan herinneren dat er alweer twintig jaar voorbij zijn.’