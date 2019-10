Johan Vande Lanotte: 'Ik krijg zelfs aan mijn studenten niet meer uitgelegd hoe België werkt'

Hij heeft zijn laatste politieke kunstje geflikt: de N-VA en de PS in één en dezelfde kamer krijgen zonder dat ze elkaar onmiddellijk proberen te wurgen. Als die voorzichtige contacten ooit uitmonden in een nieuwe regering, had de gewiekste Johan Vande Lanotte daarin wellicht nog een belangrijke ministerpost kunnen versieren. Maar daar heeft hij niet op gewacht: de minister van staat heeft de salons van de Wetstraat ingeruild voor de kantoren van topadvocaten Walter Van Steenbrugge en Christine Mussche. ‘Op een bepaald moment is je houdbaarheidsdatum verstreken.’