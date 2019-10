‘Tot de dood ons scheidt.’ Wie die woorden uitspreekt, denkt aan de verre toekomst. Maar helaas: soms slaat de dood veel sneller toe dan verwacht. Valt het verlies van een levenspartner nog zwaarder op jonge leeftijd? Humo sprak met drie rouwenden over het verdriet dat hun nog jaren bespaard had moeten blijven. ‘Als mensen al iets vragen, is het in de trant van: ‘Het gaat al beter, zeker?’ of ‘Heb je al iemand anders?’’