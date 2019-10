Peter Huyghe, schoonvader van Julie Van Espen: 'Ik wil andere studentes besparen wat er met haar is gebeurd'

Pioen, zo noemt hij het project, naar de lievelingsbloem van Julie. ‘We kunnen niet garanderen dat je uit elke aanval zult geraken. Maar we kunnen de kans wel met een paar procenten verhogen.’

HUMO Vanwaar het idee?

Peter Huyghe «Ik ben al dertig jaar bezig met martial arts (vechtkunst, red.). Die kennis wilde ik delen, om collega-studentes te besparen wat er met Julie is gebeurd. Ik sprak er eerst over met haar familie, zij waren positief. Ook de rector van de UA, waar zowel Julie als mijn zoon studeerde, ontving me met open armen.»

HUMO Wat leren jullie die meisjes en vrouwen?

Huyghe «In de eerste plaats hoe ze een aanval kunnen voorkomen. Daarnaast enkele basistechnieken waarmee ze zich kunnen verdedigen, als het toch tot een aanval komt.»

HUMO Hoe kún je een aanval voorkomen?

Huyghe «Om te beginnen door alert te zijn. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar hoeveel jongeren lopen op straat op hun gsm te tokkelen, of hebben een koptelefoon op? Dan merk je niet dat er iemand achter je loopt, of dat er een auto stopt. Ook wáár je loopt, is belangrijk. Stap altijd in het licht, vermijd plekken waar je snel weggetrokken kunt worden, naast bestelwagens bijvoorbeeld. En denk aan je lichaamshouding. Een aanvaller kiest zijn slachtoffer uit. Als je voorovergebogen stapt, straal je uit dat je bang bent: dat verhoogt de kans om uitgekozen te worden.

»Ook met taal kun je proberen een aanvaller tegen te houden. Komt een jongen of man je ambeteren, zeg dan heel kordaat: ‘Nee! Laat me gerust! Ik ken u niet!’ Wordt het echt bedreigend, roep dan ‘Brand!’: als je ‘help’ roept, zal niemand je komen helpen. Roep je ‘brand’, dan komen ze allemaal.

»Gaat de aanvaller toch verder, dan kun je proberen hem af te weren met bepaalde technieken, die wij ook aanleren.»

HUMO Helpen die echt? Zijn mannen niet sowieso veel sterker?

Huyghe «Dat zal inderdaad vaak zo zijn. Daarom leren wij trucjes om een aanvaller af te leiden. Tegen de schenen schoppen, spuwen, iets raars schreeuwen waardoor hij even denkt: ‘Wat zegt die nu?’ Die halve seconde kan genoeg zijn om weg te komen.»

HUMO Had het Julie kunnen redden?

Huyghe «We weten niet wat er die avond precies is gebeurd, de dader wilde niet meewerken aan de reconstructie. (Aarzelt) Er zijn helaas situaties waar je niet uit kunt raken.»

HUMO Maar je verdedigen is dus wel een goed idee?

Huyghe «Ja, dat vind ik wel. Ik weet dat sommige mensen zeggen: laat je doen, dan kom je er levend uit. Maar daar ben ik het absoluut niet mee eens. Als je je laat doen, ben je nog meer een slachtoffer. En als iemand probeert je te verkrachten, is de kans groot dat hij verder zal gaan, want hij wil nadien niet herkend worden. Mijn advies is altijd: vecht voor je leven.»