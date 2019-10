‘Als je werkelijk géén ecologische voetafdruk wilt zetten, kun je maar beter een einde aan je leven maken, al mag je niet vergeten dat het lijk dat overblijft ook voor vervuiling zorgt.’ Zo staat het in de inleiding van ‘De Meester-methode’, van de Nederlandse filosoof-schrijver Maarten Meester. De rest van het boek behandelt dan maar the next best thing: hoe we onze gewoontes zo kunnen aanpassen dat we er niet alleen milieubewuster van gaan leven, maar er ook nog eens gelukkiger van worden.