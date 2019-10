Melikan Kucam (N-VA) over de verdenking van visafraude: 'Ik ben onschuldig, dit is een politieke afrekening'

'Ze wilden mij en Theo Francken kapotmaken'

Kijk, allemaal smeergeld.’ Kucam wijst grijnzend naar een indrukwekkende verzameling fruitkorven, bloementuilen, drankflessen en andere geschenken, die in zijn ouderlijk huis staan uitgestald. Hij staat er onder elektronisch toezicht, en de voorbije weken kwamen honderden mensen op bezoek om zijn terugkeer uit de gevangenis te vieren. Hij straalt. ‘Dit is mijn rijkdom, die dankbaarheid van de mensen. Denkt u echt dat ze dat zouden doen als ik een corrupte mensenhandelaar was die mensen waanzinnige bedragen aftroggelt?’

HUMO Uw arrestatie op 19 januari was een complete verrassing?

Melikan Kucam «Ze vielen met veel tamtam binnen op mijn werk in Ganshoren. ‘Meneer Kucam, wilt u opstaan?’ Stomverbaasd keek ik toe hoe twee inspecteurs mijn tas doorzochten en de harde schijf van mijn pc kopieerden. Een andere vroeg mijn autosleutels, om samen met drie agenten mijn wagen uit te kammen. Dat het voor een fraudezaak was, meer wilden ze niet kwijt. Met handboeien om voerden ze me weg, voor de ogen van mijn medewerkers.