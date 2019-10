Jan Mulder: 'KV Mechelen en FC Antwerp zijn de reden waarom je niet aan de BeNe Liga moet beginnen'

D e ochtend na de 0-5 afstraffing tegen Paris Saint-Germain, een steenrijke voetbalclub die Neymar geblesseerd had thuisgelaten, Cavani de hele wedstrijd op de bank liet en Mbappé slechts een kwartier speeltijd gunde voor zijn drie doelpunten, waren de Vlaamse kranten vol lof over het ‘moedige’ Club Brugge. Vooral de jonge De Ketelaere had zich kranig geweerd.

In Het Nieuwsblad van diezelfde dag stond een van Le Monde overgenomen vraaggesprek met Club-voorzitter Bart Verhaeghe. Het ging over de BeNe Liga, een initiatief dat volgens Verhaeghe de kloof tussen rijk en arm zou verkleinen. Verhaeghe weert zich kranig, maar de eigenaar van PSG heet Nasser Al-Khelaifi. Onbekend hoeveel miljarden hij bezit. Duizend? Verhaeghe: ‘We zijn bezig met het opzetten van een competitie met Nederland die onze achterstand op Spanje, Italië, Engeland, Frankrijk en Duitsland kan verkleinen. Dat zou een markt van 28 miljoen klanten openen. Deze week is een vergadering gepland.’

Uit Nederland seinde Ajax: ‘Met de BeNe Liga zijn wij niet bezig.’ Ajax probeert in de toekomstige Champions League van de superrijken te komen en vergadert in een zaal op een hogere etage. Van de Belgische clubs mogen Anderlecht, Club Brugge, Standard, AA Gent en Racing Genk meepraten. KV Mechelen en FC Antwerp zijn niet uitgenodigd. En die twee clubs zijn ook precies de reden waarom je niet aan de BeNe Liga moet beginnen.

Een week eerder stond KV Mechelen – FC Antwerp op het programma van de Jupiler Pro League. Schitterende wedstrijd. Beter en spannender kan het niet worden, Verhaeghe ziet een grotere markt in het verschiet met de affiches Club Brugge – Ajax en AZ Alkmaar – AA Gent. Zonde van de tijd, Bart. Die 28 miljoen klanten maken het verschil niet: de immense financiële kloof tussen de olielanden en de fusie van Oost-Vlaanderen en Noord-Brabant is en blijft onoverbrugbaar.

Eigenaren als sjeik Mansour van Manchester City en Nasser Al-Khelaifi van PSG zijn types met wie we Verhaeghe ook liever niet aan één tafel zien zitten. Gelukkig doet hij dat niet, Bart zoekt het geluk bij Toon Gerbrands van PSV en Sjaak Troost van Feyenoord (geen cent te makken, maar ‘Europa’ roept).

Concurrentie van enkele ambitieuze eigenaren van modale Engelse clubs ligt al op de loer. Guo Guangchang (Wolverhampton Wanderers) heeft een vermogen van 5,43 miljard dollar. De familie Srivaddhanaprabha (Leicester): 4,18 miljard dollar. Katharina Liebherr (Southampton): 3,4 miljard dollar. Guochuan Lai (West Bromwich Albion): 3,2 miljard dollar. Shahid Khan (Fulham): 6,8 miljard dollar. De familie Coates (Stoke City): 5,9 miljard dollar. Lakshmi Mittal (Queens Park Rangers): 12,2 miljard dollar. Ze willen allemaal Europa in. En verder, verder. Naar China en Japan. Tv-rechten opslokken, rijker worden. Van Fulham een wereldmerk maken.

Nederland en België zouden er wijs aan doen zich te richten op de eigen kleine, voor mijn part knusse competitie. Spanning en sensatie verzekerd, stadions vol en geen mens in Gent of Genk die verlangt naar een duel met Vitesse, een doorverkoophuis van de Russische oligarch Valeri Ojf.

Op de avond van het interview met Bart Verhaeghe werd Racing Genk – FC Liverpool gespeeld. Genk is landskampioen van België, Liverpool werd tweede in Engeland. De geflatteerde uitslag (het had 1-8 kunnen zijn): 1-4 voor J.W. Henry, multimiljardair dankzij de soja. Verhaeghe weet dat de kloof tussen de boeren van Club en die van de soja niet meer te dichten valt en dat Engeland, China en het Midden-Oosten inmiddels in de financiële melkweg voetballen. Hij droomt dus van 28 miljoen klanten in het afzetgebiedje der Lage Landen.

Leve de Jupiler Pro League alleen. Wie bij KV Mechelen – FC Antwerp was en de passes en het wondermooie doelpunt van Jordi Vanlerberghe heeft gezien, komt de volgende keer terug. Weg met de vergaderingen over een aalmoes.