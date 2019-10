Drie maanden lang overlegden de twee intensief, maar net nadat Prince veertig handgeschreven vellen met anekdotes over zijn kindertijd had overhandigd, stierf hij. ‘The Beautiful Ones – Zijn laatste woorden’, dat op 29 oktober wereldwijd verschijnt, is dus vooral een fascinerende glimp van wat het boek had kúnnen worden.

'Het is tragisch hoe Prince en Mayté bij Oprah zeiden dolgelukkig te zijn met de geboorte van hun kindje, terwijl later bleek dat het toen al gestorven was'

We ontmoeten elkaar in New York, vlak bij de Roseland Ballroom waar Prince ooit een fenomenale show voor een goed doel speelde, met Robert De Niro, Peter Gabriel, Lou Reed en Lenny Kravitz in het publiek.

HUMO Dan, jij werkte als journalist bij The Paris Review Daily en The New Yorker toen je deze opdracht kreeg. Met alle respect: waarom jij?