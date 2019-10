Arnold Schwarzenegger: 'Zoals mijn vader mij behandelde, zou je nu kindermishandeling noemen'

Mr. Universe, de Oostenrijkse eik, Arnie, The Governator: Arnold Schwarzenegger heeft het ver geschopt uit het Oostenrijkse bergdorpje waar hij opgroeide. Hij reeg als jonge bodybuilder de successen aan elkaar, vertolkte enkele van de meest iconische actierollen van de jaren 80 en 90 en voegde daar nog een derde carrière aan toe als gouverneur van Californië. Sindsdien is hij op Twitter de luis in de pels van Donald Trump en zet hij zich in voor het milieu. Maar de Terminator is back: in ‘Terminator: Dark Fate’, de zesde film in de reeks, herneemt hij de rol die hem 35 jaar geleden lanceerde als actieheld. ‘Ik loop maar in één scène in mijn blootje rond!’