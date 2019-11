De nieuwe start van Stake: 'Wij maken nooit ruzie, zelfs niet als we op elkaars bek slaan'

Steak Number Eight is dood, lange leve Stake! De laatste jaren begon de groepsnaam, een ode aan zanger Brent Vannestes overleden broer, als een molensteen om de nek van Wevelgems luidst boerende metalformatie en Rock Rally-winnaar in 2008 te hangen, en dus kozen ze een nieuwe. Geen paniek: intussen rocken ze vrolijk verder met dezelfde leden, dezelfde goesting en... dezelfde vuile manieren.

Er is meteen een plaat, ‘Critical Method’, die we voor het gemak maar een debuut zullen noemen. De hele groep tekent present om de omwentelingen te bespreken in een Brusselse pizzeria waar de frutti di mare even lang op zich laten wachten als de heren zelf.

Brent Vanneste «Sorry, we komen net van een sessie bij StuBru, en het is daar uitgelopen. Maar het resultaat mag er wezen: we hebben een cover gespeeld van Paul Severs... Zo goed, dat geloof je niet!»

HUMO Helaas: mijn Paul Severs-kennis is zo goed als onbestaande.

Joris Casier (drummer) «Allee jong, dat meen je niet? (Begint meteen) ‘Iíík bééén verlííééfd op jou / Alles wil ik jou belóóóven / Kon je mij nu maar gelóóóven...’»

Jesse Surmont (bassist) «Ik heb hem onlangs op een foto zien staan waarop hij tijdens een optreden de Hitlergroet brengt. Wacht, hier (haalt gsm boven). Hij wilde een mopje uithalen.»

Vanneste «Meen je dat? Dan kan ik het zeggen: ik vind onze versie zelfs een verbetering van het origineel! (lacht) Afijn, willen we er maar eens invliegen? Want zodra die pizza’s er zijn, ga je aan mij niet veel meer hebben, vrees ik.»

HUMO Op jullie site staat dat jullie er meer dan tien jaar geleden aan begonnen als ‘schaamhaarloze snotapen’. Is dat het grote verschil tussen vroeger en nu: het schaamhaar?

Vanneste (knikt gewichtig) «Zodra dat eerste schaamhaar er doorkomt, begin je als 27-jarige wel te beseffen: ‘Het is tijd dat we serieus worden.’ Nee, nee. Dat van die schaamhaarloze snotapen klopt eigenlijk niet, want wij zijn op ons 11de met de band begonnen, net wanneer er gras op het veld begon te komen. Wat dus wel wil zeggen dat we al meer dan vijftien jaar bezig zijn.»

Cis Deman (gitarist) «Én dat we al meer dan vijftien jaar schaamhaar hebben.»

HUMO Steak Number Eight is nu Stake: big deal, zal de gemiddelde buitenstaander denken, maar voor jullie was het veel méér dan een naamsverandering.

Vanneste «We snappen dat het zo overkomt, maar het gaat vooral om een muzikaal hoofdstuk dat we afsluiten. Steak Number Eight is jarenlang een soort publiek rouwproces geweest (‘Steak Number Eight’ is een nummer van Voidpoint, de band van Brent Vannestes overleden broer, red.), en na tien jaar had ik het gehad om daar altijd maar over te moeten praten. Ik was dat beu.

»Daarnaast waren we de laatste drie, vier jaar ook enorm bezig met de vraag hoe we onszelf muzikaal konden vernieuwen.»

HUMO Jullie lijken in 2018 een soort noodjaar, of toch een woelige periode, te hebben beleefd.

Deman «Dat was vooral 2016 en 2017, denk ik.»

Vanneste (knikt) «Heftige jaren.»

Deman «Problemen gehad met ons management, schulden gemaakt... Maar ook te veel getourd, op plaatsen die niet altijd de moeite waren.»

Vanneste «In één jaar tijd hebben we 150 à 160 keer opgetreden. We zijn financieel gesjareld geweest – dat ligt gelukkig achter ons – en in onze persoonlijke levens was het ook turbulent. Zonder er verder over te willen uitweiden: zelf had ik een driehoeksrelatie, maar ik ben nu nog maar met één van die meisjes samen. Bij iederéén was er wel iets aan de hand. Waardoor we als band nog closer zijn geworden.»

HUMO Die problemen waren nooit onderling?

Vanneste «Wij maken nooit ruzie. We slaan af en toe op elkaars bek, maar dat gebeurt in alle vriendschap (lacht).»

HUMO Ga je kwaad zijn als mensen dit de vijfde Steak Number Eight-plaat noemen?

Vanneste «Ze mogen zeggen wat ze willen, maar Steak Number Eight is het overduidelijk niet meer. Het is allemaal compacter, het zijn meer sóngs. De productie is rauwer en meer in your face... Maar goed, het is nu ook weer niet zo dat we deze plaat niet hadden kunnen maken als Steak Number Eight.»

HUMO Dit is een uitgelezen kans om een nieuw muziekgenre voor jezelf te kiezen. Want dat ‘postmetal’ dat al jaren aan je kleeft, klinkt toch eerder als een hardnekkige geslachtsziekte.

Vanneste «We hebben dus maar eens een nieuw genre uitgevonden: atmospheric grungecore.»

Casier «Er mag meteen een ‘Belpop’-aflevering over worden gemaakt.»

Deman «Het liefst van al hoor ik toch nog gewoon ‘rockband’. Dat kun je nog uitleggen aan je grootmoeder.»

Vanneste (lacht) «Vandaar die Paul Severs-cover, natuurlijk: met dit nieuwe hoofdstuk wilden we ook weleens iets maken dat onze oma’s sjiek zouden vinden.»

HUMO Als jullie zoveel omgooien, plannen jullie dan vanaf nu ook een erg makke, saaie liveband te worden?

Vanneste «Dat gaat wel meevallen, denk ik. Bij de paar shows die we nu al gedaan hebben, waren we telkens kaputt.»

HUMO Jullie gaan al vijftien jaar lang elke show tot aan het gaatje. Hebben jullie daar al blijvende letsels aan overgehouden?

Vanneste «Zou dat hersenschade aanrichten, dat headbangen? Na een show heb ik toch veel draaiingskes in mijn kop. En hier en daar zie ik zwarte vlekken.»

Deman «Ik ben eens verblind geweest door een beamer, waardoor ik nu een vlekje in mijn zicht heb. Heel klein, maar wel vervelend als je pakweg de ondertiteling van een film wilt volgen.»

Vanneste (tot Cis) «Dat was op een show in Hasselt, en je bent daar óók met je kop op een cimbaal geknald, net op het moment dat Joris erop sloeg, waardoor die cimbaal naar boven schoot. Knal in zijn voorhoofd! Zijn vel was los en zijn gezicht hing vol bloed.»

Deman «Ik dacht dat het zweet was, maar ik zag eruit als een Noorse black metal-gitarist.»

Vanneste (lacht) «Je moest die fans op de eerste rij zien kijken.»

HUMO Jullie hebben een lichtjes legendarische livereputatie, niet alleen vanwege de concerten, maar ook vanwege de chaos achter de schermen.

Deman «Dat hangt vooral af van de sfeer – en van onze portefeuille.»

Vanneste «Wij vinden ons tourneeleven eigenlijk niet zo zot, maar onze geluidsman Niko heeft weleens gezegd dat hij het raar vindt dat nog geen één van ons dood is.»

HUMO Jullie hebben getourd met The Dillinger Escape Plan, Deftones, Alice Cooper... Welke tournee was de leukste?

Vanneste «Misschien wel die met de Nederlandse band John Coffey. Dat is die kerel die dat bekertje heeft opgevangen terwijl hij in het publiek stond (een filmpje dat in 2015 viraal ging, red.).»

Surmont (lacht) «Grappig dat de meeste mensen ’m dáárvan kennen.»

Vanneste «We hadden eens een hele plateau voorbereid met hapjes en shotjes, die we dan in het midden van hun optreden kwamen aanbieden. Na onze show waren we namelijk snel dronken, en dan vonden we het grappig om van alles uit te steken wanneer zij met hun set bezig waren.»

HUMO Kon je dat bij Mastodon ook maken?

Deman (lacht) «Nee, maar ik ben wel een keer de drummer gaan herbevoorraden met whisky-cola’s.»

Vanneste «Chille gasten, vond ik toch. In de periode van onze ommezwaai waren we wat onzeker en ben ik hun om raad gaan vragen. Ze stonden meteen achter de naamsverandering. Niet moeilijk, het eerste wat ze destijds tegen ons hadden gezegd, was: ‘What’s up with that band name, dudes?’ Dat zegt iederéén eigenlijk in het buitenland. En aangezien we daar nog grote ambities hebben...»

HUMO Groter dan vroeger?

Vanneste «Ik denk het wel, zeker? Touren is de brandstof van een band. Als je veel tourt, heb je weer energie om in de studio te kruipen, en dán heb je weer zin om te touren. Zo houden wij het gemakkelijk nog twintig jaar vol.»

HUMO Iedereen akkoord?

Iedereen «Akkoord!»

Casier «We hebben ook al beslist dat we later nog met ofwel een reggae-dubband, ofwel een countryband beginnen. Wij kunnen nog alle kanten uit.»

HUMO Zou je dat kunnen, Brent, country zingen?

Vanneste (maakt zich groot) «Kijk, vriend, als je Paul Severs kunt zingen, dan kun je alles.»

‘Critical Method’ verschijnt op 1 november bij Hassle Records. STAKE staat op 28 november in de AB. Info & tickets.



