Er is meteen een plaat, ‘Critical Method’, die we voor het gemak maar een debuut zullen noemen. De hele groep tekent present om de omwentelingen te bespreken in een Brusselse pizzeria waar de frutti di mare even lang op zich laten wachten als de heren zelf.

Brent Vanneste «Sorry, we komen net van een sessie bij StuBru, en het is daar uitgelopen. Maar het resultaat mag er wezen: we hebben een cover gespeeld van Paul Severs... Zo goed, dat geloof je niet!»

HUMO Helaas: mijn Paul Severs-kennis is zo goed als onbestaande.