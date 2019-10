Dalilla Hermans over haar grootste angst: 'Ik twijfel tussen de klimaatproblematiek en extreemrechts populisme'

‘Mijn allergrootste angst? Mmm, ik twijfel heel erg tussen de klimaatproblematiek en extreemrechts populisme.’ Dalilla Hermans, de schrijfster en opiniemaakster die voorlopig geen opinies meer wil maken voor de VRT, heeft aan angsten geen gebrek.

Dalilla Hermans «Als we het klimaat niet redden, gaan wij, of onze kinderen, vreselijke decennia tegemoet. Daar lijkt geen ontsnappen aan. Dat vind ik zeer beangstigend, maar het is ook nog redelijk abstract. Althans, hier bij ons in het Westen. De ruk naar extreemrechts heb ik zelf wel erg gevoeld. Aan den lijve, zeg maar. Die angst voelt acuter aan. En ik ben echt heel bang dat het nog verder uit de hand zal lopen. Dat het beleid nog onmenselijker wordt, het samenleven steeds moeilijker, en dat de reacties en de tegenreacties feller worden. En dat té veel mensen er gehavend uit zullen komen.»

HUMO Uw laatste boek, de thriller ‘Black-out’, ging over een internettrol met extreemrechtse sympathieën. Lucht schrijven op?

Hermans «Soms, maar niet altijd. Angst en woede kunnen bij mij ook verlammend werken. Ik denk dat ik om die reden nog nooit over het klimaat heb geschreven, en weinig over vluchtelingen en over sommige conflictgebieden: omdat ik me zo ontzettend klein en machteloos voel tegenover die reusachtige problemen.»

HUMO U hebt een luide schaterlach. Hebt u soms geen zin om een potje onbezorgde escapeliteratuur te stoven en de problemen staalhard te ontkennen?

Hermans «Creativiteit is een persoonlijk proces. Schrijvers, kunstenaars of muzikanten moeten hun eigen parcours volgen. Ik hoop dat er altijd mensen zullen zijn die pure fictie schrijven, grandioze poëzie die nergens over gaat, louter escapisme. We hebben een beetje van alles nodig. En we móéten niks. Maar als je naast schrijver ook columnist bent, zoals ik, vind ik wel dat je je huiswerk moet maken. Wie opiniërend wil schrijven, wie mensen wil overtuigen en geloofwaardig maatschappijkritisch wil zijn, heeft de plicht te weten wat er gaande is in de wereld.»

HUMO U hebt net beslist die opinies niet langer te ventileren via de programma’s van de openbare omroep, omdat u zich daar het ‘diverse’ wiel aan de wagen voelt. Betekent dat dat u zich méér gaat uitspreken via boeken en geschriften?

Hermans «Ja, minder spreken, meer schrijven. En mijn column in De Standaard blijft mijn spreekbuis.»

HUMO Of betekent het dat u meer gaat zwijgen? Omdat de reacties die een geëngageerd schrijver en opiniemaker tegenwoordig krijgt, angstaanjagend worden?

Hermans «Nee, zwijgen zie ik mezelf niet doen (schaterlacht). Ik hoop wél dat ik ooit minder over racisme moet schrijven. Omdat het niet langer zo’n gigantisch probleem is. Of omdat er zoveel andere stemmen een platform krijgen dat ik de noodzaak niet meer zie.»

Morgen: Peter Buwalda over zijn grootste angst

De Boekenbeurs vindt plaats van dinsdag 29 oktober tot 3 zondag november en van woensdag 6 november tot maandag 11 november in Antwerp Expo. Info en tickets