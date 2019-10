Peter Buwalda ‘Altijd crisis’

‘Ik vind deze tijd beklemmend,’ zegt Peter Buwalda, de schrijver van de monumentale romans ‘Bonita Avenue’ en ‘Otmars zonen’. ‘Apocalyptisch is een groot woord. Maar er hangt dreiging in de lucht.’

Peter Buwalda «Ik heb het gevoel dat er van alles op til is, en ik ben níét benieuwd naar de uitkomst. Maar voorlopig heeft zich dat bij mij nog niet aangediend in de vorm van concrete angsten. En al evenmin als een lumineus idee voor een volgend boek.

»Als schrijver zie ik er weinig heil in om de maatschappelijke gebeurtenissen en fenomenen van vandaag gauw even om te zetten in fictie. Een roman schrijven, dat is en blijft: een verhaal verzinnen en personages creëren. De tijd waarin je leeft, sluipt vanzelf wel mee naar binnen. Hoe losser het verhaal staat van de waan van de dag, hoe interessanter ik het vind. Mijn favoriete boeken zijn niet degene die nadrukkelijk maatschappelijk relevant proberen te zijn, die ons de ogen willen openen of een standpunt uitventen, maar de tijdloze verhalen die daar net boven uitstijgen.»