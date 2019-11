De grootste angsten van schrijver Delphine Lecompte: 'In een psychose iemand vermoorden. In een psychose seks hebben met een familielid'

‘Mijn grootste angst,’ schrijft dichteres Delphine Lecompte in een poëtische e-mail aan Humo, ‘is stikken in een courgetteschijfje of in een radijs. Of geblokkeerd zitten in de lift van een struisvogelkwekerij, ook vreselijk. Net als verkracht worden door een gemengd gezelschap van sardonische touwslagers en norse scheepsherstellers in Helsinki. Ik maakte het mee in De Panne, maar daar was het draaglijk.’ Gelukkig is ze bereid zich nader te verklaren in een al even poëtische telefoonconversatie.

HUMO Hebt u ook normalemensenangsten, mevrouw Lecompte?

Delphine Lecompte «Ja, volop. Zal ik ze opsommen?»

HUMO Waarom niet.

Lecompte «Eindigen in een huis vol dieren met net iets te veel misantropie en bitterheid in mijn hart. Niemand meer vinden om mij cunnilingus te schenken. Gekidnapt worden door gijzelnemers die weigeren mij xanax en vermout toe te dienen. Op mijn 60ste beseffen dat ik had moeten trouwen met een brave zadelmaker, en dat ik hem vijf prachtige zonen had moeten schenken. In een psychose iemand vermoorden. In een psychose seks hebben met een familielid. In een psychose lid worden van een sekte. In een psychose sekteleider worden. Of een angst die iedereen zal herkennen: op vakantie zijn in Odessa en verkeerdelijk gezien worden voor de vrouw van een maffiaverklikker! En zo kan ik nog wel even doorgaan. Mijn angsten worden almaar normaler.»

HUMO Is schrijven een probate angstremmer?

Lecompte «Ja, het is een godsgeschenk om mijn demonen te kunnen bezweren met gedichten. Ik voel me weerbaar wanneer ik schrijf. Kind en sjamaan tezelfdertijd. In al mijn dichtbundels ga ik aan de slag met mijn verstikkingsfobie, met struisvogelkwekerijen, met seksueel geweld en promiscuïteit. Ik hou van het morsige, het perverse, het smerige, het obscene en het groteske. Literatuur moet lelijk en ziekelijk zijn.»

HUMO En dus niet maatschappijkritisch, onthullend en alarmerend, laat staan hoopgevend en wereldverbeterend?

Lecompte «Ik walg van geëngageerde literatuur! Lezers hebben volgens mij meer aan een schrijver die in zijn eigen ziel wroet en zijn kwellingen, neuroses en perversies prijsgeeft, dan aan een kneuterige moraalridder. Ik vind het mijn taak om zo egocentrisch mogelijk te schrijven en mij niets aan te trekken van Syrië. Dat gezegd zijnde: ik sta klaar voor mijn buren.»

HUMO De dreigingen die op ons afkomen…

Lecompte (onderbreekt) «De enige dreigingen die op ons afkomen, zijn preutsheid, kneuterigheid en comformisme. En het enige wat ik daartegen kan doen, is zo schunnig mogelijk schrijven, zonder enige gêne. (Begint opnieuw aan een surrealistische opsomming) Over de formidabele eikels van sentimentele vrachtwagenchauffeurs, over koortsige trio’s met verdorven sponzenverkopers, de genitaliën van minderjarige fagottisten, de aarzen van Chinese naakthonden… Naar de hel met de goede smaak!»

HUMO De ambitie om betekenisvol te zijn door iets te zeggen over de tijd waarin we leven is u volkomen vreemd?

Lecompte «Ik ben een ontsnappingskunstenaar, ik probeer net te ontkomen aan de tijd waarin we leven! Kijk, we weten allemaal dat we zullen sterven. Existentieangst is onze grootste angst, en die kan volgens mij niet gedempt worden met literatuur. Ik denk dat seks en lust een veel betere strategie zijn om even te vergeten dat we gedoemd zijn. Drank en xanax zijn wat mij betreft ook heel oké, maar daar heb je altijd maar meer van nodig om de ideale roes te bereiken. En de tijd, de tijd kan me gestolen worden. Ik gebruik nooit moderne termen of merknamen in mijn gedichten. Never ever. Dat is geen ijdelheid, geen poging om tijdloze literatuur te schrijven, maar gewoon een totaal onvermogen om de 21ste eeuw te snappen. Geef mij maar de middeleeuwen!»



