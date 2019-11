De grootste angst van Lisa Taddeo: 'De dood. In al haar verschijningsvormen'

Zo onbevreesd en zelfverzekerd als ze lijkt in haar boeken, zo bang en onzeker is de Italiaans-Amerikaanse schrijfster Lisa Taddeo in werkelijkheid. Het internationale succes van ‘Drie vrouwen’, de bestseller over vrouwelijke lust, heeft daar tot haar grote spijt niets aan veranderd.

HUMO Wat is uw grootste angst?

Lisa Taddeo «De dood. In al haar verschijningsvormen.»

HUMO Is uw angst louter rationeel, of overvalt hij u op de meest onverwachte momenten, als een steeds terugkerende nachtmerrie?

Taddeo «Er zijn mensen die mij een geboren zwartkijker noemen, maar ik vind dat mijn angst rationeel is. Het is een feit dat het leven een loterij is, dat alles op elk moment kan gebeuren. Het ene moment is er niks aan de hand, en een vingerknip later ben je een vogel voor de kat. En alsof dat nog niet genoeg is, is de wereld van vandaag voor veel mensen een regelrechte hel. Wat zou ik willen dat ik mijn angsten kon wiegen als een baby, opdat ze zouden bedaren.»

HUMO Is uw angst substantieel toegenomen sinds u een dochter hebt?

Taddeo «Met een factor duizend! Ik dacht vroeger al dat er geen banger mens bestond dan ik, maar nu is mijn angst pas echt wild en tomeloos. Hij terroriseert me elke dag. Kun je je inbeelden wat mijn geliefden moeten doorstaan door met mij samen te leven?»

HUMO Gebruikt u uw angst voor literaire doeleinden? Voedt hij uw boeken?

Taddeo «Absoluut. Angst, woede en eenzaamheid zijn mijn thema’s. In mijn boeken gaan zij in alles en iedereen schuil. Grote passie gaat nu eenmaal gepaard met schurende pijn. Grote hoop en gruwelijke angst, dat is wat het leven voor ons in petto heeft. Dat kunnen we gewoon niet negeren – ik althans ben daar geestelijk en fysiek niet toe in staat. Mensen houden van happy endings, maar alles eindigt altijd met de dood, dat is de enige zekerheid. Ik heb te veel dood gezien, van te dichtbij, om nog in happy endings te geloven (Taddeo’s beide ouders zijn gestorven toen ze jong was, red.).»

HUMO Denkt u dat uw boeken helpen tegen uw eigen angst en tegen die van uw lezers?

Taddeo «Ja en nee. Als denkend, lezend en vrezend wezen beschouw ik het als mijn taak om andere angstige, rouwende en eenzame mensen te helpen opdat ze zich minder alleen zouden voelen. Ik doe mijn stinkende best, maar hun diepste angsten wegnemen, daarin zal ik altijd tekortschieten, vrees ik. Als ik ze al niet aanwakker. Ik ben wie ik ben, ik krijg mezelf niet eens gesust.»

HUMO Kunt u zich voorstellen dat u ooit een onbezorgd boek schrijft?

Taddeo «Nee.»



