Ivo Victoria ‘Koket geweld’

‘Ik betwijfel of de wereld werkelijk doldraait,’ zegt de in Amsterdam residerende Vlaamse schrijver Ivo Victoria, wiens jongste boek ‘Alles is oké’, over de dementie van zijn moeder, alom wordt geprezen.

Ivo Victoria «Ik denk dat alles nu veel zichtbaarder is door de alomtegenwoordigheid van sociale media. De bewering dat de wereld doldraait, dreigt daardoor een self-fulfilling prophecy te worden.

»Los daarvan is mijn grootste angst de normvervaging en het toenemende gekoketteer met geweld onder een bepaalde groep jonge mensen. En parallel daarmee de teloorgang van elk historisch besef. De eerste generatie jongeren die geen enkele link met de Tweede Wereldoorlog meer heeft, wordt nu volwassen. Zelfs hun grootouders zijn na die oorlog geboren. Dat is mee de oorzaak van de welig tierende meme-cultuur op internetfora, waarin met alles wordt gelachen: met het nazisme en de Holocaust, met Syrië en IS… Maar ook van de nieuwe wapencultuur onder jongeren: airsoft guns worden steeds populairder.»