‘Kanarie in koolmijn’

Het zal niet verbazen dat Stefan Hertmans, éminence grise, bestsellerschrijver en internationale literaire ster in één stijlvolle voordeelverpakking, het lijden van de mensheid en het falen van zijn leiders met haast filosofisch mededogen gadeslaat. En dat hij ook weet waarom we tegenwoordig zo bang zijn.

Stefan Hertmans «De enige fundamentele angst van mensen is die voor lijden en pijn, en verlies van geliefden. Maar vandaag is er iets anders aan de hand: onze klassieke notie van angst raakt gekoppeld aan de vrees voor het lot van de mens als soort en dat van de planeet die we bewonen. Het gaat dus niet alleen meer om de angst voor het eigen lijfsbehoud, maar om het lot van de menselijke samenleving tout court. Dat is ongezien.»

HUMO Zou dat thema kunnen opduiken in een volgend boek van u?