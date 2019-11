De grootste angst van schrijfster Bregje Hofstede: vast komen te zitten in een destructieve cirkel

Bregje Hofstede, de jonge Nederlandse schrijfster en journaliste wier laatste boek, ‘Drift’, ging over haar eigen relatiebreuk, is niet te beroerd om het bij zichzelf te zoeken.

Bregje Hofstede «De stuurloosheid die ik zie, bij anderen maar soms ook bij mezelf, jaagt me angst aan. Ik denk dat iedereen wel mensen kent die zich vastdraaien in een destructief patroon: ze drinken, gokken, maken schulden. Er is iets wat hen ongelukkig maakt, maar ze zijn niet in staat om dat te zien of om daar iets aan te doen. In plaats daarvan zoeken ze een uitweg die heel even verlichting biedt, maar hun probleem alleen maar groter maakt. Mijn grootste angst is dat we met z’n allen dat patroon blijven volgen. Individueel, door bijvoorbeeld maar spullen te blijven kopen als we ons rot en eenzaam voelen. En collectief, door op een totale klimaatramp af te blijven denderen, omdat we niet goed weten wat we anders zouden moeten doen en dan maar blijven streven naar méér van hetzelfde.»

HUMO Gaat u daar een boek over schrijven?

Hofstede «Ja, dat ben ik wel van plan. Op dit moment ben ik erg bezig met de manieren waarop mensen zin proberen te geven aan hun leven, nadat de traditionele handvatten zijn weggevallen. Er gaan nog weinig mensen naar de kerk, en dus zoeken ze op allerlei andere manieren naar houvast. Hoe vinden we richting? En zal dat nog op tijd lukken?»

HUMO Vindt u het een godsgeschenk om met zo’n thema aan de slag te kunnen, of is het een hondsmoeilijke opdracht waarmee u uzelf opzadelt?

Hofstede «Elk boek is een moeilijke oefening én iets heerlijks. En elk boek helpt me om de wereld iets beter te begrijpen. ‘Godsgeschenk’ is wel een mooi woord in deze context. Misschien gaat het eerder om de erfenis van een overleden God. Is die erfenis een schat, of erven we schulden? Ik weet het nog niet. Ik praat niet graag over een boek dat nog niet af is.»

HUMO Is een goede schrijver per definitie een geëngageerde schrijver?

Hofstede «Ja en nee. Ik vind niet dat elke schrijver geëngageerde boeken moet schrijven, of dat je je in elke roman rekenschap zou moeten geven van de vluchtelingencrisis of de klimaatramp. In veel gevallen zou dat doodgeboren proza opleveren. Ik denk wél dat elke schrijver die het lezen waard is, de werkelijkheid op zijn of haar specifieke manier tegemoet treedt en de confrontatie aangaat met die werkelijkheid, inclusief de verschrikkelijke kanten ervan. Dat kan trouwens op allerlei manieren. Een schrijver die afdaalt in de krochten van de menselijke ziel, kan evengoed een verhaal afleveren dat de lezer helpt om de wereld het hoofd te bieden. En een schrijver die de werkelijkheid verdraait en vervormt, kan juist helpen om die werkelijkheid extra scherp te zien. Kijk maar naar Margaret Atwood. De bizarre werelden die zij schept, behoren tot de meest relevante en actuele literatuur van nu.»

HUMO Hebt u soms geen zin om te ontsnappen aan het getob en een wild en zorgeloos boek te schrijven?

Hofstede «Ik denk dat geen enkel boek ons uit de wereld laat ontsnappen. Wel kan een boek ons een tijdelijke schuilplaats bieden vanwaaruit we de wereld op een heel andere manier kunnen bekijken. Maar niemand kan zich onttrekken aan de tijd waarin zij of hij leeft, ook ik niet. De schrijver is ook maar een oester die is gestrand op een bepaalde plek, op een bepaald moment in de geschiedenis, en die het moet doen met wat er toevallig langsstroomt. Afhankelijk van de gevoeligheden en de eigenaardigheden van je geest blijven er dingen hangen, dingen die je irriteren, die je wakker houden en die je niet meer kwijtraakt – en daar maak je dan je parel van.»



