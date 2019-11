Of hij een afspraak kon maken voor zijn vriend, een Aziatische politicus die in het land was. Het was de eerste keer dat ik aan iemand cadeau werd gedaan. Hij legde me uit wat ik moest aantrekken en wat ik allemaal moest doen. Een massage, deep throat en doggy style. Hij zou die lekkere kont van me wel weten te smaken, lachte hij. De champagne die rijkelijk moest vloeien, zou hij me zo meteen even brengen, dan kon ik die alvast koud zetten. Hij betaalde me en belde me de volgende dag nog even op om er zeker van te zijn dat alles in orde was.

Zijn vriend was ook maar een man. Een beetje verlegen, maar wel heel vriendelijk. Als ik mensen over mijn beroep vertel, vragen ze standaard of ik ook seks heb met bekende of vooraanstaande mensen, en hoe het er dan aan toegaat. Ik moet hen altijd teleurstellen. De mannen die hier over de vloer komen, willen allemaal hetzelfde. Een beetje aandacht, hun verhaal doen en vooral lekker klaarkomen. Dat laatste is één van de weinige clichés die standhouden. Je betaalt geen hoer omdat je zo goed met haar kunt praten. Nee, seks is wel degelijk de belangrijkste drijfveer. Ondanks dat ik het rustig aan deed, hield mijn klant het niet lang vol. Ik probeerde de tijd zo goed mogelijk in te vullen met massages en liefkozingen en beantwoordde keurig al zijn vragen.

Hij vroeg me waarom ik geen vriend had en gaf me complimentjes over mijn uiterlijk en persoonlijkheid. Hij was kalm en lief, zoals ik vaker had opgemerkt bij mijn oosterse klanten. Nederig en bescheiden. Geen opschepperij, geen autoritair en hautain gedrag. Jammer dat ze zulke kleine piemels hebben, anders zou ik echt wel voor een Aziaat kunnen vallen. Met zijn handen tegen elkaar en een lichte buiging groette mijn klant me bij het verlaten van mijn appartement. Dat hij altijd welkom was, zei ik voor ik de deur sloot. Ik las dat Lenny Kravitz binnenkort naar België zou komen. Wil iemand me alsjeblieft ook eens aan hem cadeau doen?