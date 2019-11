Een gevatte en perfect op elkaar ingespeelde jury, kandidaten die rillend van de zenuwen de arena betreden, revelaties en ontgoochelingen en pakken spanning: het must-see programma van de voorbije weken was ongetwijfeld ‘Dancing with the Stars’. Nu de grote finale in zicht komt: een terugblik op een alweer geweldig seizoen tjokvol wervelende (verbale) tango’s, rumba’s en paso doble’s. En de occasionele krakende knie of rug. Van ons een welverdiende tien!