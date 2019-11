'Mijn hondje is de enige vrouw in mijn leven die altijd blij is om me te zien, ook al ben ik zat of ziek'

Interviews met Niels Destadsbader zijn in de regel strak getimed en vinden plaats op luisterafstand van grote broer Kevin, zijn manager. Hij bemoeit zich niet met het gesprek, maar zijn aanwezigheid werkt als een stok achter de deur: we zouden het eens in ons hoofd moeten halen om naar Niels’ liefdesleven te polsen. Onlangs werd bij hoge uitzondering van de spelregels afgeweken: een etmaal lang leverde Niels zich over aan de doortastende tv-maker Eric Goens in ‘Het huis’, terwijl Kevin in geen velden of wegen te bespeuren was.

Niels Destadsbader «Vorig jaar stond ik ergens op te treden toen ik plots Eric tussen de toeschouwers spotte – hij torende boven iedereen uit. Die komt niet zomaar, dacht ik, want ik kan me niet voorstellen dat hij een fan is van mijn muziek. Een paar weken later stond hij er weer, en na afloop heeft hij me in mijn kleedkamer gevraagd of ik in ‘Het huis’ te gast wilde zijn. Ik was vereerd, omdat ik een fan ben van ‘Het huis’ – ik heb geen enkele aflevering gemist – en omdat die uitnodiging naar mijn gevoel ook een blijk van waardering is. En ik moet zeggen: ik heb er geen spijt van gekregen. Eric is ook een West-Vlaming, waardoor ik me sneller op m’n gemak voelde, en mezelf helemaal heb laten zien zoals ik ben.»