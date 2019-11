Veertig jaar geleden bracht The Sugarhill Gang ‘Rapper’s Delight’ uit en katapulteerde zo hip hop, hippie to the hippie, the hip, hip a hop voor het eerst de mainstream in. Hoewel de song, die het bij ons tot plaats 2 in de Ultratop schopte, destijds door velen als een grap werd weggezet, is hiphop sindsdien uitgegroeid tot het meest dominante genre in de muziek.