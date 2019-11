Hillary en Chelsea Clinton: 'Misschien zet Trump het leger wel in als hij het Witte Huis moet verlaten'

'Als Meghan Markle zo slecht behandeld wordt wegens haar gemengde afkomst, moeten vele mensen zich schamen'

Ik heb Chelsea al eerder geïnterviewd, net als Hillary, maar samen nog nooit. Wat me altijd het meest opviel aan de twee, is hoe onaangepast ze leken aan de media-aandacht die ze krijgen. Het zijn twee van de meest ingehouden en gesloten bekende mensen die ik al ontmoet heb. Al hoeft dat niet te verrassen, als je decennialang de krantenkoppen haalt – en niet altijd met even vriendelijke bewoordingen. Haar huwelijksproblemen en privémails die op straat belandden, haar kapsels die het onderwerp werden van diepgravende journalistiek: Hillary heeft het allemaal moeten doorstaan. Terwijl Chelsea al gal over zich heen krijgt zolang ze zich kan herinneren. Ik betwijfel of ze ooit echt voorbestemd zijn geweest om beroemd te worden.

En toch staan ze hier, klaar om over het boek te praten dat ze samen hebben geschreven. Ze hebben net een tv-optreden afgerond, maar zijn precíés op tijd. We spreken af in een industriële loft nabij de wijk Hell’s Kitchen in Manhattan. De geheim agenten van de voormalige first lady passen bepaald niet in het decor, maar de Clintons zelf doen alsof ze thuis zijn.