O, ironie: bijna dertig jaar lang was Heinz Engelhardt (75) trouw in dienst van de Stasi, de gevreesde Oost-Duitse geheime dienst, tot de hete herfst van 1989 aanbrak en hij het Stasi-apparaat mee moest opdoeken. Vandaag is de man die zo lang onverbiddelijk was voor vluchtende DDR-burgers een reisagent. Terwijl hij toeristen door de mooiste streken van Duitsland loodst, blijft hij zijn oude vaderland trouw: ‘Ik was trots op de DDR. Over het huidige Duitsland kan ik helaas niet hetzelfde zeggen.’