'J'accuse': onschuld en boete volgens Roman Polanski

'Dit is het verhaal van een klokkenluider avant la lettre'

In de meesterlijke openingsscène van ‘J’accuse’ zien we hoe de 35-jarige Dreyfus (Louis Garrel), die door de krijgsraad is veroordeeld wegens vermeende spionage voor de Duitse aartsvijand, op 5 januari 1895 op de ijskoude binnenkoer van de militaire school de gruwelijke vernedering van de degradatie ondergaat: terwijl hij zijn onschuld uitschreeuwt, rukt een adjudant de insignes van zijn uniform en wordt zijn sabel in twee stukken gebroken. Na dat bittere schouwspel barst de Dreyfus-affaire pas écht los. Terwijl de arme Dreyfus wegkwijnt in een vochtige cel in een strafkolonie op Duivelseiland, ontdekt luitenant-kolonel Georges Picquart, de kersverse chef van de inlichtingendienst, tot zijn verbijstering dat het bewijsmateriaal tegen Dreyfus op los zand berust. Polanski schonk de rol van de moedige Picquart aan Jean Dujardin, de sympathieke acteur die in 2012 een Oscar won voor zijn zwijgzame rol in de stille film ‘The Artist’.