'Ik had een hele week moeten werken, maar ik zit hier al vier dagen zonder iets te verdienen. Ze geven geen moer om mij'

Adrian, een stevig gebouwde Poolse twintiger, rookt een sigaret in vakantiepark Baalse Hei in Turnhout. Hij zit in een plastic stoel te genieten van de zon, zijn shift zit erop. In het lommerrijke groen van het park brengen gewoonlijk Nederlanders en Belgen hun vakantie door, maar achteraan staan tientallen donkergrijze wooncontainers waar het hele jaar door buitenlandse uitzendkrachten als Adrian vertoeven. Ze komen naar hier om te werken in de talloze distributiecentra die de voorbije jaren net over de grens met België werden gebouwd.

ADRIAN «Ik werkte in Wroclaw als loodgieter, in het bedrijf van mijn vader, maar ik kon hier meer verdienen. Ik zag een advertentie op Facebook van een Pools uitzendbureau: ‘Gezocht: mensen om in Nederland te gaan werken.’ Ze zijn niet kieskeurig: iedereen die fit en gezond is, kan beginnen. Ik kreeg in enkele minuten te horen wat voor werk ik moest doen en enkele dagen later ben ik met een tiental anderen in een busje naar hier gebracht. 75 euro kostte die rit. Ik voelde me niet op mijn gemak: ik kende niemand.»