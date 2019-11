'Nuestras madres'; de Belgische Oscarkandidaat: 'We mogen de genocide in Guatemala niet vergeten'

In de jaren 70 en 80 kreunde Guatemala onder een burgeroorlog waarbij tienduizenden mensen om het leven zijn gekomen. Het verdriet van de nabestaanden maakt César Díaz tastbaar in ‘Nuestras madres’, een muisstil makend drama dat namens België zal meedingen naar de Oscar voor Beste Buitenlandse Film.

'Nuestras madres' loopt vanaf 13 november in de bioscoop

César Díaz «Ik had het tijdens de opnames in Guatemala knap lastig. Mijn moeder vocht tijdens de burgeroorlog mee met de guerrillero’s en mijn vader is onder de militaire dictatuur spoorloos verdwenen. Op de set werd het me af en toe te machtig. Dan riep ik: ‘Wil iemand even de camera checken?’, zodat ik intussen stiekem een potje kon huilen.

»Ik móést deze film maken. In Guatemala zijn jongeren niet bezig met het verleden: zij willen een mooie job vinden. Velen weten niet eens wat er toen is gebeurd en in het parlement zitten politici die de gruwel ontkennen. Maar als je je verleden niet kent, riskeer je dat het zich herhaalt.»

HUMO Zijn de verantwoordelijken ooit gestraft?

Díaz «Nauwelijks. Er is een generaal schuldig verklaard, maar tien dagen later verklaarde het hooggerechtshof het proces nietig en werd de man doodleuk vrijgelaten. Ik heb even met het idee gespeeld om op het einde van mijn film een pancarte te plaatsen met informatie: dat er in Guatemala een genocide heeft plaatsgevonden, dat er nog steeds duizenden mensen vermist zijn, dat de schuldigen nooit zijn gestraft, enzovoort. Maar toen dacht ik: neen, ik ga het verhaal vertellen van een zoon die zijn vader zoekt, maar ik ga het publiek géén geweten schoppen. Wie meer wil weten, kan info zoeken op het internet.»

HUMO Heeft uw moeder de film gezien?

Díaz «Ja, ze vertelde me dat ze niet van de donkerte hield. Ik dacht eerst dat ze het metaforisch bedoelde, maar toen begreep ik dat ze het over de vele nachtscènes had (lacht).»

HUMO Merkwaardig dat ‘Nuestras madres’ de Belgische Oscarinzending is.

Díaz «Ik woon en werk hier al twintig jaar. Ik weet wel dat veel mensen het raar vinden dat ‘Nuestras madres’ voor België meedingt naar de Oscars, maar is het niet fantastisch dat dat kan?»

‘Nuestras madres’ loopt vanaf 13 november in de bioscoop.