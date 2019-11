De dochters van Gerte en Nicole kwamen nooit meer thuis van hun reis. 'Het was haar grote droom. Dan ga je niet dwarsliggen'

'Op het vliegveld sms'te ze: 'Ik beloof dat ik heel goed voor mezelf zal zorgen.' En weg was ze'

HUMO Wat zeg je als ouder, als een filmploeg je komt vragen of ze tv mogen maken over je veel te vroeg uit het leven gerukte dochter?

Nicole Van der Haegen «We hebben er heel lang over moeten nadenken. Mijn man Georges was er sneller uit dan ik. Ik wilde het ook wel, maar ik was bang voor de naweeën: als we dat potje verdriet weer opentrekken, hoe gaan we dat dan achteraf verwerken?