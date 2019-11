'Magnette en De Wever weten alles van Caesar, maar slagen er met al hun verstand niet in om als volwassenen in gesprek te gaan'

En dan verbaast het hem dat ze ’m niet serieus nemen,’ grapt Gert Verhulst tijdens de fotoshoot, waarbij de heren een fascinerend reeksje smoelen opvoeren, met behulp van vingers in oren, monden en neusgaten. We zien het de andere kandidaat-voorzitters van CD&V nog niet doen. De Donder trekt er zich geen fluit van aan. Hij beseft dat zijn complexloze en volkse aanpak een wapen is, ook al doen sommige van zijn uitspraken progressief Vlaanderen steigeren. Maar eerst de belangrijke kwesties.

HUMO Waar ligt de basis van jullie vriendschap?

WALTER DE DONDER «Dat weet ik nog heel precies: 24 september 1990, mijn eerste draaidag bij ‘Samson en Gert’.»

GERT VERHULST «Ik moet bekennen dat ik tevoren nog nooit van Walter De Donder had gehoord.»

DE DONDER «Hans Bourlon had me gevraagd of ik een gastrol wilde spelen. We kenden elkaar van de muziekacademie en liepen elkaar geregeld tegen het lijf op feestjes. Aanvankelijk hield ik de boot af: een programma met een sprekende hond? Konden ze mij niet voor iets ernstigers vragen? (lacht) Maar een week later belde Hans terug: ‘We vinden echt niemand, je moet ons helpen.’»

HUMO Was het meteen duidelijk dat de burgemeester een blijver zou worden?