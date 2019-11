De Slimste Mens ter Wereld woont in Bekkevoort en zegt iets verstandigs: 'Ik betwijfel of er iets bestaat als de wil om vuilniszakken buiten te zetten'

Maar waarom maakt de zender VIER het zichzelf zo moeilijk? Is het niet eenvoudiger om een resem kandidaten aan een IQ-test te onderwerpen, meteen een winnaar uit de roepen, en het aldus bespaarde geld aan de Warmste Week te schenken? Het antwoord is neen, zoals dat wel vaker bij antwoorden voorkomt, want dan zou men uitkomen bij Boris D. uit Bekkevoort. De man heeft een IQ van 240, maar hij weigert zichzelf De Slimste Mens ter Wereld te noemen.

Boris D. «Inderdaad, want slimme mensen zijn eigenlijk idioten. Dat klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar als je een IQ hebt als het mijne, begrijp je meteen waarom.»

HUMO En waarom zijn slimme mensen idioten?

Boris «Hun IQ is te laag om geniaal te zijn.»

HUMO En jij bent een genie?

Boris «Daar is wat discussie over, maar zelf vind ik van wél. De bestaande IQ-testen zijn niet geschikt om mensen als ik te testen, die gaan maar tot 160 of zo. Daar heb ik – in al mijn genialiteit, ik moet het zeggen zoals het is – een oplossing voor gevonden. Als ik zo’n test afleg, gebruik ik maar één derde van mijn mentale capaciteiten. Ik vul zomaar wat in, bij wijze van spreken. En daarna vermenigvuldig ik mijn score met drie. Resultaat: 240!»

HUMO Wat heb je gestudeerd? Kernfysica? Kosmologie?

Boris «Ik ben mijn tijd altijd vooruit geweest. Dertig jaar geleden, in mijn jeugd, was ik al klimaatspijbelaar. Ik heb dus niks gestudeerd, maar dat is geen probleem, want ik weet alles.»

HUMO Je weet alles? Mogen we je een paar vragen stellen?

Boris «Doe maar. Je zult perplex staan van mijn eindeloze kennis.»

HUMO Wie won in 1948 de Nobelprijs voor Literatuur?

Boris «Niemand. Je kunt die prijs niet winnen, het is geen wedstrijd.»

HUMO Vooruit dan maar: wie kréég in 1948 de Nobelprijs voor Literatuur?

Boris «Dat zal niet de winnaar geweest zijn, want die was er niet, zoals ik net heb uitgelegd.»

HUMO Maar wie kreeg hem dan?

Boris «Dat is wel een heel rare vraag. Eerst wil je weten wie de prijs won, en als dan blijkt dat er geen winnaar was, wil je weten wie hem kreeg. Rare prijs, als je die zomaar onverdiend krijgt. Totaal overroepen, die Nobelprijs.»

HUMO Hij ging naar de Engelse dichter T.S. Eliot.

Boris «Dat wist ik. En als je mij nu had gevraagd: wie kreeg in 1948 de Nobelprijs Literatuur, hoewel hij hem niet had gewonnen, dan had ik je dat meteen geantwoord. Jaja, T.S. Eliot! Tragische figuur!»

HUMO Waarom is die man een tragische figuur?

Boris «Hij werd wereldberoemd met een prijs die hij eigenlijk niet had gewonnen, maar wel gewoon gekregen. Je ziet dat comité zo voor je. Iemand riep: ‘Kent er iemand nog een schrijver?’ Iemand anders antwoordde: ‘Boh, T.S. Eliot.’ Daarmee was de zaak beklonken. Heb je nog vragen?»

HUMO Weten de mensen in je omgeving dat je een genie bent?

Boris «Ik loop daar niet mee te koop. Alleen mijn vrouw weet dat, en ze heeft het er moeilijk mee. Ze vraagt me weleens of ik de vuilniszak buiten wil zetten. Ik antwoord dan telkens nee. Misschien voelen andere mensen wél een innerlijke drang om zo’n ding op straat te zetten, maar ik dus niet. En als je mij daarnaar vraagt, krijg je een eerlijk antwoord. Ik betwijfel zelfs of er iets bestaat als ‘de wil om vuilniszakken buiten te zetten’. Zo stuit je dan toch op de grenzen van je eindeloos lijkende intelligentie, want als die hypothetische wil niet bestaat, hoe kan het dan dat de straat elke woensdagochtend vol van die zakken staat? Nee, zelfs een genie moet erkennen dat de wereld een mysterie blijft.»

Hugo Matthysen