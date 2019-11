Het is gebeurd: de eerste Decleir in ‘De slimste mens’ is een feit. De honneurs zijn voor Flor Decleir en dat komt de acteur goed uit, want na ‘Geub’ is het gesukkel met geld weer begonnen: ‘Ik heb een gat in mijn hand. Wat ik verdien, moet direct op.’ Pessimisme is zijn tweede natuur, misschien zelfs zijn eerste: deuren dicht, gordijnen dicht, gsm uit. In afwachting van nieuw acteerwerk tuiniert hij om rond te komen: ‘Ambitie is fantastisch, alleen: ik ben er te lui voor.’