Lang geleden speelde de pas doorgebroken Michael Kiwanuka op de uitreiking van Humo’s Pop Poll. Het jaar was 2012, de locatie de AB en Kiwanuka, een zwarte jongen met een akoestische gitaar uit Muswell Hill in Londen (de wijk waar ook Ray en Dave Davies van The Kinks opgroeiden), had net de ‘BBC Sound of 2012’-prijs in z’n zak gestoken, en stond op het punt z’n debuutplaat ‘Home Again’ uit te brengen. Ik sprak hem die avond in de backstage: Kiwanuka had thuis zo weinig muziek te horen gekregen, dat hij op z’n 15de dacht dat Jimi Hendrix een hedendaagse, blanke rockmuzikant was. Want waarom kwam hij anders op school continu die naam tegen, in alcoholstift op pennenzakken, tussen bandnamen als NOFX en Green Day? Omdat Hendrix hét grote voorbeeld van iedere beginnende gitarist moest zijn, natuurlijk. Jimi zou ook Kiwanuka’s grote voorbeeld worden, al zou hij zich jaren later evengoed verbazen over hoe de muziekindustrie van zwarte muzikanten als hemzelf verwacht dat ze de soulzanger uithangen, in plaats van de (rock)gitarist.

HUMO In de song ‘Black Man in a White World’ van een paar jaar geleden maakte je je kwaad over dat keurslijf waarin je na je debuutplaat werd gedrongen. Je liet je daarover ontvallen: ‘We moeten per se gemarket worden als soulartiesten – alsof we geen rock of country mogen spelen. Maar wat deden Hendrix, Ray Charles of The Staple Singers destijds? Zich niks aantrekken van genres.’

Michael Kiwanuka «‘Black Man in a White World’ was een belangrijk keerpunt voor mij, de eerste song die ik schreef na een lange periode van creatieve verlamming. Ik had met ‘Home Again’ een debuutplaat gemaakt die goed was ontvangen, maar de volgende plaat die ik afleverde bij de platenfirma, werd afgewezen. Daar zat ik dan: als een hele tweede plaat, waarin ik mijn ziel had gelegd, in de vuilnisbak werd gekieperd, wat was ik dan nog waard? Ik hing maar wat rond in Londen, vulde mijn dagen met in de pub hangen en films kijken. Ik overwoog om te stoppen met muziek. If my best isn’t good enough – what am I doing?