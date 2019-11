Humo sprak met Charlie Steen, de T-shirtschuwe frontman van de met puisten bedekte punkformatie Shame. De Londenaars sluiten zondag Sonic City af, en overtuigden onder meer Priests, The Murder Capital en Thurston Moore Group om samen met hen af te zakken naar West-Vlaanderen. En of de sappig Brits mompelende Steen in de wolken is.

Charlie Steen «Het is een enorme eer om een line-up te mogen samenstellen van artiesten naar wie je opkijkt, om vervolgens onder hetzelfde dak te spelen. Door het curatorschap heb ik ook de werking van de muziekindustrie beter leren kennen. Je moet met zoveel zaken rekening houden: de beschikbaarheid van artiesten, budgetten... Gelukkig zijn de mensen van Sonic City ongelofelijk behulpzaam geweest.»

HUMO Jullie halen drie Londense bands naar Kortrijk – vier zelfs, als Warmduscher niet gecanceld had. Het lijkt wel alsof jullie gewoon vriendjes uit de buurt hebben uitgenodigd.