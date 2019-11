Worden schrijvers ook bang als ze naar de wereld van vandaag kijken, of halen ze hun hart op als nooit tevoren? Moeten ze ons gemoed verlichten met hun romans of zout in alle wonden strooien? Veel antwoorden zijn te vinden op de boekenbeurs, maar de meest verhelderende staan uiteraard in Humo. ‘Literatuur die de lezende mens wil laten vergeten in welke wereld hij leeft, dat noem ik verbale methadon.’ Vandaag: Charlotte Van den Broeck.