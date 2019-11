Marc Didden: 'Een oproep aan Martin Scorsese: bel Matthias Schoenaerts!'

Mijn eeuwige vriendin en ik besloten op een zonnige zaterdagochtend een multiplex in te duiken tot niveau -1, om daar naar een drama over een man en een paard te gaan kijken. We wisten niet echt wat ons te wachten stond, omdat wij net als alle andere coole kikkers toneel- en filmrecensies ofwel pas achteraf lezen, ofwel helemaal niet.

Maar we hadden wel vertrouwen in de titel, ‘The Mustang’. En in de naam van de vrouwelijke regisseur, Laure de Clermont-Tonnerre, die toch echt wel klinkt als een zeldzame rode bourgogne van een goed jaar. Bovendien kwamen we toch vooral om de man te zien die de hoofdrol in deze prent deelt met het paard genaamd Marquis.

De acteur over wie ik het heb, heet Matthias Schoenaerts. Eer je hem hier te zien krijgt, hoor je hem al ademen, en ik zeg u dat die dreigende ademhaling mij meteen al duidelijk maakte dat het straks om een goede film zou gaan. En dat Laure de Clermont-Tonnerre een echte cineaste is. Ze vertelt dit kleine verhaal met haar hart en vooral met haar camera. Ze gebruikt de weidse vlakten van Nevada niet als behang zoals dat in voormalige Marlboro-reclames of mindere spaghettiwesterns weleens het geval was, maar als de zengende arena waarin ze haar parabel over goed en kwaad met pretentieloze precisie uitrolt.

Schoenaerts tilt één en ander tot een niveau dat het bescheiden opzet van deze eerder minimalistische film ver overstijgt. Alles wat hij doet, zegt of briest, is helemaal juist. Elke blik, elke beweging, elk woord (en dat zijn er niet veel!) treft raak. Daarom deze oproep aan Martin Scorsese: bel Matthias!

Marc Didden