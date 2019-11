'Terzake'-journalist Pieterjan De Smedt: 'Ik heb de indruk dat onze politici zich niet realiseren welke gigantische verantwoordelijkheid ze dragen'

De tijd dat politici hun passage op de VRT mochten vollullen met wollige antwoorden, behoort tot het verleden. Sinds Pieterjan De Smedt (34) de live-interventies in ‘Terzake’ voor zijn rekening neemt, kunnen de debatfiches van de partijwoordvoerders de vuilnisbak in. Met chirurgische precisie en onvermoeibare hardnekkigheid vuurt De Smedt zijn vragen op politici af. Wie niet recht in zijn schoenen staat, roept al gauw om zijn moeder. ‘Rudy De Leeuw zei me vóór een interview: ‘Man, jij bent een topjournalist. Dat doorvragen, fantastisch!’ Even later liep hij woedend weg.’