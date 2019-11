HUMO Naar verluidt was de werktitel van deze plaat ‘Midlife!!!’, met dríé uitroeptekens.

TINE REYMER (lacht) «Ja, alleen is zo’n titel in een tijd van ‘jong, snel en vluchtig’ commerciële zelfmoord. Maar ik ben 45: ik sta op een punt waarop ik terugkijk op wat ik al heb gedaan en op wat de toekomst brengt. Ik zit in een business waarin je uiterlijk van belang is, en natuurlijk verandert dat. Ooit heeft iemand me gezegd dat schoonheid een cadeau is dat je moet afgeven. Toen ik 25 was, dacht ik: het zal wel. Maar nu besef ik dat het echt zo is. Nu, ik weet wel dat ik er niet afstotelijk uitzie (lacht). Moet ik mezelf nu laten bijwerken om er opnieuw als een 20-jarige proberen uit te zien, zoals zoveel vrouwen in mijn branche? Nee, dank u. Ik wil mijn twee tienerdochters laten zien dat het ook anders kan. Ik vraag me ook echt af hoe die botoxvrouwen er binnen veertig jaar zullen uitzien.»

HUMO Uiteindelijk werd de titel van je plaat ‘Rebel Heart’. Nochtans heeft Madonna in 2015 een plaat uitgebracht met krek dezelfde titel.