‘Ik ben niet zo angstig aangelegd, maar wel bezorgd,’ zegt Tommy Wieringa, de Nederlandse smid van literair edelmetaal als ‘Joe Speedboot’, ‘Dit zijn de namen’ en ‘De heilige Rita’. ‘En met name om het klimaat. Het klimaat op planeet aarde én het politieke klimaat.’

HUMO Zullen we beginnen met het klimaatklimaat?

Tommy Wieringa «Ja, want dat is een vrijwel onoplosbaar probleem geworden, omdat de wereld is ingericht op verbranding – in verhevigde mate sinds de industriële revolutie. We moeten nú besluiten het roer om te gooien, en zelfs dan zal de mensheid nog honderden jaren hinder ondervinden van onze koolstofdioxide-uitstoot. Maar we stoppen niet, integendeel: een bedrijf als Shell investeert onvermoeibaar in fossiele brandstoffen om het verbrandingsproces nog te rekken. We geloven dat de wetenschap het probleem wel zal oplossen. Geloof me: dat is een sprookje. We moeten het zelf doen, mens voor mens, land voor land. Ja, ook ik. Sinds ik twee kinderen op de wereld heb geholpen, is het klimaat een pak minder abstract geworden voor mij. Vroeger kon het me geen zak schelen wat er na mij kwam, nu wel. Maar een roman zie ik me er nog niet zo gauw over schrijven.»