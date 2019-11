Ish Ait Hamou was nooit te bang om zijn gezicht te tonen en zijn stem te laten horen. Als danser, als choreograaf, als tv-presentator, als stadsambassadeur van Vilvoorde en als spreker. En ergens onderweg werd hij ook nog een schrijver van bestsellers. Je zou het misschien niet denken, maar hij heeft ook angsten.

Ish Ait Hamou «Mijn allergrootste angst is dat we straks in een wereld leven waarin anders-zijn per definitie verdacht is en wordt vereenzelvigd met het kwaad. De grote vraag is hoever we momenteel nog van die wereld verwijderd zijn. Toevallig of niet gaat mijn nieuwe boek ‘Het moois dat we delen’ daarover.»

HUMO Komen uw boeken altijd voort uit uw angsten?