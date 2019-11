De Nederlandse schrijfster van romanparels als ‘De consequenties’ en ‘Kamers, antikamers’ gelooft niet dat onze grootste angsten voortkomen uit het doldraaien van de wereld.

Niña Weijers «Echt grote angsten zijn vaak klein en banaal van aard. Tenminste, als je niet in een land woont dat in oorlog is of elk moment onder de zeespiegel kan verdwijnen. De angst om door de mand te vallen, om niet geliefd te zijn of gezien te worden, om je geliefde met een ander in bed te betrappen... Uiteindelijk zijn de meeste mensen toch het meest bezig met hun eigen kleine bestaan, en met de verlangens die ze koesteren. Zolang de dreiging van een nucleaire oorlog of een klimaatramp niet acuut is, zullen we daarmee doorgaan, vermoed ik. En zelfs daarna ook nog.»

HUMO Kijkt u als schrijver liever naar de kleine levens om u heen dan naar de grote wereldproblemen?