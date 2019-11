(Verschenen in Humo 3609 op 3 november 2009)

Eén dode en vijf gewonden: dat is de balans na een gijzelingsactie in Leuven Centraal in de nacht van vorige donderdag op vrijdag. Eén gedetineerde en een vrouwelijke cipier of penitentiair beambte zijn er slecht aan toe. Het gevolg: een spontane staking, waarbij haast alle gevangenissen in het land zich aansloten. Volgens de vakbonden is de veiligheid van het gevangenispersoneel niet gewaarborgd, vooral op plaatsen met een totaal verouderde infrastructuur.

Erwin houdt tijdens de staking de boel draaiende in zijn gevangenis. Hij is geen fan van acties, maar deze vindt hij terecht: ‘Af en toe moet je een signaal geven. Maar laten we ook nuchter blijven: incidenten als dat in Leuven zijn hoogst uitzonderlijk. Ik ga morgen niet met een onveilig gevoel naar mijn werk.’ Erwin is een cipier die in de loop van zijn dertienjarige carrière opgeklommen is in de hiërarchie. Samen met zijn collega’s Peter (al meer dan achttien jaar cipier) en Kurt (anderhalf jaar cipier) getuigt hij voor Humo over hoe het is om te werken in de Belgische gevangenissen.